Mentre la pista Di Maria sembra sfumare, la Juventus lavora per portare a Torino un esterno offensivo che possa soddisfare le richieste di Massimiliano Allegri. Secondo quanto riporta Sky Sport, tra i nomi in lista rientra anche Mykhaylo Mudryk, esterno offensivo ucraino, classe 2001, di proprietà dello Shakhtar. Per lui, 2 gol e 7 assist in 11 partite, prima dello stop forzato del campionato.