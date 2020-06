Il futuro di Arek Milik è chiaro. Viste le difficoltà nel trovare un accordo con il Napoli sul rinnovo di contratto (in scadenza nel 2021), si fa sempre più concreta l’ipotesi cessione, con la Juventus in agguato per regalare a Sarri un nuovo attaccante. Come riporta Sky Sport, il club azzurro ha da tempo individuato l’erede del polacco e ora vuole accelerare. Si tratta di Victor Osimhen, attaccante del Lille che ha segnato 18 gol in stagione tra campionato e coppe. Nelle prossime ore le parti si incontreranno per dare una svolta positiva alla trattativa.