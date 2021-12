Testa a testa. Non solo in campo, non solo in vista dello scontro diretto chiave per le posizioni Champions. Juventus e Napoli si sfidano anche sul mercato e il profilo ricercato da entrambi i club sarebbe quello del ​difensore del Frosinone classe 1998 Federico Gatti.Gatti, infatti, che è nei radar della dirigenza bianconera, sarebbe stato individuato, secondo Il Mattino, dagli uomini di mercato del Napoli come sostituto ideale di Manolas.