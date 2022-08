Era finito nella lista dei dirigenti bianconeri già nelle prime settimane di giungo, ma ora sembra aver ripreso fortemente quota anche il nome di Giacomo Raspadori. L'attaccante neroverde sembra infatti desideroso di lasciare Reggio Emilia e su di lui ci sarebbe la concorrenza agguerrita anche del Napoli, in cerca di una punta per sopperire alla partenza di Mertens. Stando a quanto riportato da Il Mattino infatti, i partenopei potrebbero anche mettere la freccia e sorpassare Madama, ma prima avrebbero bisogno di vendere Zielinski per poter fare cassa.