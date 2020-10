Come riporta Calciomercato.com, il Napoli non smette di pensare al mercato e lavora per regalare a Gattuso un nuovo terzino. Il nome in cima al taccuino del ds Cristiano Giuntoli è Emerson Palmieri del Chelsea. Nel corso delle sessioni di mercato passate, l’esterno italo-brasiliano era stato accostato anche a Juventus e Inter, che si sono bloccate di fronte alle ingenti richieste dei Blues. Adesso ci pensa il club partenopeo, che studia un piano per la prossima finestra di calciomercato.