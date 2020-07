Ad un passo dall’acquisto di Victor Osimhen, il Napoli non si ferma sul mercato e lavora per regalare a Gattuso un nuovo esterno d’attacco. Con Callejon ai saluti che difficilmente rinnoverà il contratto in scadenza, l’obiettivo numero uno è Jeremie Boga. Stando a quanto riporta Radio Kiss Kiss, il club partenopeo avrebbe trovato l’accordo di massima con il giocatore del Sassuolo. Ora manca l’offerta giusta al club emiliano, che richiede 40 milioni di euro.