In passato accostato alla Juventus, il futuro di Jean-Claire Todibo potrà essere comunque in Serie A, ma non a tinte bianconere. Stando a quanto riporta Radio Punto Nuovo, il Napoli avrebbe mostrato interesse nei confronti del giocatore di proprietà del Barcellona e in prestito allo Schalke 04, che non lo riscatterà. Il difensore centrale francese è considerato dal ds Giuntoli come prima opzione per il dopo-Koulibaly, corteggiato soprattutto in Premier League. Si aggiunge così una nuova italiana per Todibo, a lungo corteggiato dal Milan nel mercato invernale e immenso nell’ampio discorso di scambi tra Barcellona e Juve.