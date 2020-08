Non è un obiettivo prioritario perché dalla prossima stagione Pirlo potrà contare su Dejan Kulusevski, ma la Juventus pensa a possibili innesti in attacco, sugli esterni, perché Douglas Costa e Bernardeschi non convincono più. Tra i giocatori seguiti c’è anche Cengiz Under, fortemente corteggiato dal Napoli che deve sostituire Callejon, e avrebbe trovato la chiave di volta per sbloccare la trattativa. Come riporta La Gazzetta dello Sport, i partenopei sarebbero disposti ad offrire Maksimovic più un conguaglio di 10 milioni di euro per convincere la Roma ad abbassare le richiesta di 30 milioni.