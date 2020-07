Arek Milik è apparso distratto, presente sul campo ma non con la testa contro l’Inter. La sua avventura al Napoli sembra giunta al capolinea, ha rifiutato il rinnovo di contratto (in scadenza nel 2021) e sta già pensando alla prossima esperienza in carriera. Che potrebbe essere alla Juventus: Fabio Paratici vuole regalare a Sarri un nuovo numero 9, e ha posto proprio l’attaccante polacco in cima alla lista degli obiettivi. Milik ha aperto al trasferimento, desidera trasferirsi nella Torino bianconera, quello che manca è l’accordo con il club partenopeo. La Juve vorrebbe inserire il cartellino di Federico Bernardeschi nella trattativa, ma come riporta il Corriere dello Sport, il Napoli non vorrebbe accettare contropartite tecniche.