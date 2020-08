Jeremie Boga, in passato accostato anche alla Juventus, gode di grandissimo mercato in Italia e non solo. All’estero c’è il Borussia Dortmund, in Serie A Atalanta e Napoli, con quest’ultimi che hanno avuto più di un contatto con l’ad neroverde Carnevali, e sta preparando la prossima offerta. Stando a quanto riporta Il Mattino, il club ha inoltrato un ultimatum al Sassuolo, entro il 15 agosto, per ricevere risposta: 25 milioni di euro più il cartellino di Younes o Ounas, altrimenti in Napoli virerà su altri obiettivi.