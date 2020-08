Recentemente è stato accostato anche alla Juventus, che in quel ruolo ha preso a gennaio Dejan Kulusevski, fattore che ha scoraggiato dall’effettuare un altro grosso investimento. Jeremie Boga è uno dei nomi che stanno infiammando il mercato, soprattutto il Napoli. Come riporta Sky Sport, nel summit andato in scena a Capri tra il presidente De Laurentiis e Gattuso, è stata confermato l’esterno del Sassuolo come obiettivo principale in quel ruolo. Le alternative sono Under della Roma (accostato ai bianconeri) e Brekalo del Wolfsburg.