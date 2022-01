Siamo giunti ormai al rush finale di questa sessione di mercato che, mai come quest'anno ha regalato cosi tanti colpi di scena. A farla da padrona è stata senza ombra di dubbio la trattativa che ha portato Dusan Vlahovic alla Juve ma anche le altre antagoniste non sono rimaste a guardare. L'Inter di Marotta ha infatti risposto ai bianconeri con gli arrivi di Gosens e Caicedo, cosi come la Roma che ha ingaggiato l'ex Porto Sergio Oliveira. In queste ore però è stata definita un'altra operazione e a realizzarla è stato il Napoli che, ha raggiunto l'accordo con il Bari per il giovane Francesco Lorusso. Il classe 2005 piaceva anche alla Vecchia Signora.