Kaio Jorge fa gola in Italia. In passato è stato accostato alla Juventus, mentre adesso è il Napoli a fare sul serio sull’attaccante del Santos. Stando a quanto riporta Calciomercato.com, il club partenopeo avrebbe intensificato i contatti con la dirigenza del club brasiliano per chiudere l’affare quanto prima. Il contratto del classe 2002 scadrà a dicembre del 2021 e c’è la possibilità di portarlo in Europa ad una cifra bassa, tra i 5 e i 10 milioni di euro.