Il Monza valuta Andrea Colpani non meno di quanto il Sassuolo abbia valutato Davide Frattesi in estate, ceduto all'Inter per 33 milioni di euro più bonus. Questa la cifra che Galliani spera di poter raggiungere in caso di cessione. La Juve, così come Inter e Roma, sono interessate. Lo riferisce calciomercato.com.