La Juve continua a lavorare sul mercato, con il tema cessioni che resta sempre all’ordine del giorno. Dopo aver venduto Arthur alla Fiorentina, ora si lavora alle partenze di Zakaria e Mckennie, ma ci sono anche altri nomi che rischiano di lasciare la Mole. Stando a quanto riportato dalla Gazzetta dello Sport, infatti, il Monza starebbe attendendo il ritorno della Juve dalla tournèe in USA, per provare a prendere nuovamente in prestito Nicolò Rovella.