Tra i tanti nomi accostati alla Juventus nelle ultime finestre di mercato, c'è anche l'attaccante 22enne del PSV Eindhoven Donyell Malen. Un giocatore che non può non attrarre l'attenzione dei club che puntano i migliori giovani sulla piazza. Come riporta Calciomercato.com il Milan ha provato a stabilire dei contatti col giocatore, assistito da Mino Raiola come la maggior parte dei grandi talenti olandesi. Ma ancora non c'è stata nessuna trattativa con la società rossonera. Alla Juve farebbe senz'altro comodo un nuovo attaccante.