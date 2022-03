In casa Juve si guarda soprattutto al futuro, con diversi nomi che sono finiti sulla lista dei dirigenti della Continassa già da alcune settimane. Oltre al centrocampo infatti, bisognerà perfezionare anche la difesa, corsie incluse. Su questo fronte sarebbero emersi degli sviluppi nelle ultime ore, perchè come noto la Juve è sulle tracce del terzino del Genoa Andrea Cambiaso, sul quale c'è però forte anche l'Inter di Beppe Marotta. Non è tutto però, perchè stando a quanto riportato da Calciomercato.com, anche il Milan avrebbe fatto il suo ingresso in scena, nel tentativo di superare la concorrenza.