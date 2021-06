Il Milan lavora per il vice-Ibrahimovic. Il nome caldo è quello di Olivier Giroud: il Chelsea ha esercitato la clausola che gli avrebbe permesso di prolungare il suo contratto per un’altra stagione, adesso i rossoneri sono al lavoro per capire se i Blues sono disposti a liberarlo a zero. Condizione necessaria per l’affare, perché la proposta del Milan è già stata presentata al francese e si tratta di un biennale da 5 milioni di euro a stagione. Come riporta Sky Sport, l’alternativa sarebbe Edin Dzeko, centravanti della Roma corteggiato la scorsa estate dalla Juventus.