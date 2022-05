Si incrociano le strade di mercato di Juventus e Milan che portano all'Argentina. Come riporta calcioomercato.com, nel mirino dei due club il giovane talento del River Plate Enzo Fernandez: "Prestazioni di livello che hanno attirato su di sé l'attenzione di mezza Europa e in particolare, per il nostro campionato prima della Juventus e ora anche del Milan che si è mossa recentemente per lui. Il club rossonero ha infatti visionato più volte nel corso della stagione il classe 2001 originario di San Martin. Maldini, Massara e Moncada hanno infatti scelto di avere un osservatore fisso in sudamerica da cui hanno ricevuto relazioni (ovviamente) più che positive per lui".