Il clamoroso arrivo di Calhanoglu all’Inter ha messo il Milan nelle condizioni di cercare un nuovo trequartista. Tantissimi i nomi che stanno circolando in queste ore, tra cui Donny van de Beek, accostato in passato anche alla Juventus. Stando a quanto riporta il Corriere dello Sport, i canali con il Manchester United sono positivi dall’arrivo di Diogo Dalot, per il quale stanno trattando un possibile acquisto. L’ex Ajax non è riuscito ad imporsi agli ordini di Solskjaer, che potrebbe lasciarlo partire in prestito.