Il Milan non riesce a sbloccare il rinnovo contrattuale di Donnarumma e il portiere potrebbe accasarsi alla Juventus o al Paris Saint-Germain? Niente paura, secondo la Gazzetta dello Sport il club rossonero ha già preso accordi per il possibile sostituto: Mike Maignan, portiere classe '95 del Lille che sta molto ben figurando in Ligue 1 (primo in classifica un punto sopra il PSG). La società francese, che ha ben figurato anche contro lo stesso Milan in Europa League, chiederebbe 18 milioni di euro e il Milan avrebbe l'accordo con l'entourage di Maignan per un quinquennale.