Che il futuro di Rick Karsdorp sarà lontano da Roma, è ormai abbastanza chiaro. Pur senza fare il nome dell'olandese, lo Special One lo ha di fatto tagliato fuori dal suo progetto per il proseguimento della stagione. Tra i club che si sono interessati all'ex Feyenoord anche la Juventus. Ma il messaggio che la Roma ha dato agli agenti di Karsdorp è chiaro: via solo in caso di cessione a titolo definitivo, niente prestiti.