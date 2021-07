Trattative, contropartite, rilanci e distanza tra le parti. Tutto intorno il caos, ma Manuel, primo obiettivo del mercato dellain questa estate, non sembra curarsene. Il calciatore, in questo momento, è intento a recuperare le forze dopo un Europeo dispendioso, sia dal punto di vista fisico che da quello mentale. Come dimostra la foto pubblicata sui propri profili social, il centrocampista si gode le vacanze, in compagnia della sua fidanzata: "Qui tutto bene".