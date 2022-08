Una giornata importante, quella di oggi, sul fronte del mercato in casa. Tra le mura della Continassa, un vertice tra dirigenza e Allegri per definire le strategie dei prossimi giorni. Intanto, come riporta il Corriere dello Sport, il messaggio della proprietà è chiaro: " i conti devono tornare soprattutto a bilancio, investimenti fuori programma non sono più previsti, forse non lo sarebbero stati nemmeno se la Juve avesse dovuto far fronte a un'assenza di lunghissima durata per Pogba: il messaggio da parte della proprietà è già arrivato forte e chiaro all'area tecnica".