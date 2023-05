Davideha deciso, il suo futuro sarà ancora in Italia. "Almeno per due anni", ha svelato in questi giorni. E allora ilriduce le sue possibilità di asta, pur fissando la quota della richiesta a 40 milioni. Con un club in pole position: è la, che continua a tessere la tela per bissare il colpo Locatelli. Lo riporta calciomercato.com.