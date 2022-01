C'è anche Milik nella lista degli attaccanti da sondare, nel caso in cui Morata decidesse di lasciare la Juventus a gennaio. L'attaccante polacco è un vecchio pallino della dirigenza bianconera, ma l'operazione, ad oggi, sembra piuttosto complicata. Come racconta calciomercato.com, infatti, la Vecchia Signora cerca un accordo in prestito. Formula che non convince il Marsiglia che, invece, chiede 20 milioni per lasciarlo partire.