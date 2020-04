Tra i profili seguiti dalla Juve per la prossima stagione spicca Kai Havertz, trequartista del Bayer Leverkusen che tanto piace a Maurizio Sarri. Secondo quanto riferito, in Inghilterra, dal London Evening Standard, sul giocatore sarebbe però piombato il Manchester United, che avrebbe intenzioni più che serie e vorrebbe provare a prendere il talento. Sul 20enne, già 10 gol e otto assist in stagione con la maglia del Bayer Leverkusen, è forte anche il pressing del Bayern Monaco. Juve avvisata: Havertz piace molto, ma se dovesse diventare un'asta internazionale a suon di milioni, i bianconeri si tirerebbero indietro.