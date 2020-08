La Juve continua a pensare al mercato in uscita. Tanti i giocatori considerati sacrificabili qualora arrivasse un'offerta economicamente soddisfacente. Tra questi ci sono Federico Bernardeschi e Douglas Costa. I due, secondo quanto riferito da Tuttosport, sarebbero finiti nel mirino del Manchester United, che pensa a loro come possibili alternative qualora non riuscisse a chiudere l'operazione Sancho con il Borussia Dortmund.