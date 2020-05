La strada per Pogba è impervia e tortuosa per costo del cartellino e ingaggio, ma la Juventus non demorde, speranzosa nell’osservare le strategie di mercato del Manchester United. Infatti, i Red Devils sarebbero alla ricerca dell’uomo giusto che raccolga l’eredità del francese. Stando a quanto riporta Tuttosport, il profilo adatto sarebbe quello di Saul, centrocampista dell’Atletico Madrid che ha una clausola rescissoria di 150 milioni di euro. Ma attenzione, non solo United c’è anche il Manchester City sullo spagnolo, per un derby di mercato plurimilionario, a cui la Juve presta molta attenzione.