Il futuro di, autore di un esordio strepitoso in Premier League condito da ben quattro assist nella sfida contro il Leeds, continua a essere in bilico. Il contratto del centrocampista francese va in scadenza nel giugno del 2022, e al momento la trattativa con il Manchester United non procede.Secondo quanto riportato dal Daily Star, i Red Devils, per non farsi trovare impreparati, starebbero già pensando al suo sostituto: si tratta di, centrocampista classe 1996 del Brighton. Pogba potrebbe lasciare lo United tra un anno a parametro zero, con Juve e Real Madrid che attendono interessate.