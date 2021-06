La Juventus guarda in casa Manchester United con una certa insistenza per capire quante possibilità ci siano di riportare a Torino un giocatore di altissima caratura come Paul Pogba. Ma in casa Red Devils c'è un altro centrocampista di talento, più giovane, e che peraltro, a causa anche di una stagione difficilissima a Manchester, è ben più accessibile. Si tratta di Donny Van de Beek, che la Juve conobbe traumaticamente nel quarto di finale di Champions League del 2019 in cui l'Ajax di lui, De Ligt e altri "giovani terribili" buttò fuori i bianconeri dalla competizione. Secondo Espn lo United ha stabilito che Van de Beek (così come Martial) è in vendita.