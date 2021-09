Scatto delper Franck. Secondo gli spagnoli di Marca, al momento sono i Red Devils i più vicini in chiave mercato al centrocampista ivoriano, per il quale il rinnovo con ilpare un'opzione sempre più remota. Il giocatore è seguito con interesse anche dalla, che però, a differenza degli inglesi, sarebbe più in difficoltà nel pagare il corposo ingaggio richiesto dal 25enne. Kessie potrebbe andare a sostituire, anch'egli in scadenza con il Manchester United. Che il suo approdo in Inghilterra possa spingere il francese a valutare un ritorno in Italia, magari proprio a Torino?