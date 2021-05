Il Liverpool potrebbe venire in soccorso della Juventus, dal punto di vista del calciomercato. Secondo quanto riporta il Mirror, infatti, i Reds sarebbero interessati a riportare in Premier League Aaron Ramsey. Il gallese è stato protagonista di un'altra stagione in negativo, con i colori bianconeri addosso, funestate da una serie infinita di problemi fisici. La società sarebbe intenzionata a vendere il calciatore per una cifra intorno ai 20 milioni, ma sarebbe altresì disposta ad abbassare le pretese pur di alleggerire il budget dedicato agli ingaggi.