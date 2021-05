In maniera lenta, ma inesorabile. Silenziosa, ma non troppo. Le trame di mercato, in vista della prossima sessione estiva, cominciano a delinearsi. Tra i club più attivi c'è anche la Juventus, intenzionata a rialzarsi dopo la stagione deludente che si avvia alla fine. Tra i nomi accostati ai bianconeri c'è il difensore del Barcellona Samuel Umtiti, inserito nella lista dei partenti dal club catalano. Secondo quanto riporta il media inglese Express, però, il Liverpool avrebbe fatto un balzo in avanti per aggiudicarsi il calciatore e potrebbe soffiarlo proprio alla Juventus.