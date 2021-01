Juventus e Liverpool potrebbero incrociare le proprie mosse di mercato per un giocatore. Infatti, in passato Sven Botman, difensore del Lille, era stato accostato proprio ai bianconeri mentre adesso ci sarebbe la presenza della squadra di Klopp. Indiscrezioni provenienti dall’Inghilterra affermano come i Reds siano pronti a sferrare l’assalto per il classe 2000, primo nome che il tecnico tedesco avrebbe speso alla propria dirigenza per rinforzare la retroguardia, orfana dell’infortunato Van Dijk.