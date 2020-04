1









Sta per terminare la parentesi di Philippe Coutinho al Bayern Monaco, come probabilmente terminerà l’avventura al Barcellona, deciso a fare cassa dalla sua cessione. In Italia è stato accostato a Juventus ed Inter senza aver mai scaldato gli animi delle due dirigenze, ora la sua prossima meta potrebbe essere nuovamente la Premier League. Se il brasiliano stava covando il sogno di tornare al Liverpool, forse dovrà rimetterlo nel cassetto. Stando a quanto riporta il Mirror, i Reds non sarebbero disposti a riaccoglierlo. Sulle tracce dell’ex nerazzurro rimangono Everton e Chelsea.