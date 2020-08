È uno dei talenti più cristallini a centrocampo nel panorama calcistico, la Juventus lo ha (purtroppo) percepito sulla propria pelle e ne è rimasta ammaliata. Houssem Aouar ha vissuto la stagione della ribalta, fattore trascinante nel Lione di Rudi Garcia stoppato solo dal Bayern Monaco nel cammino in Champions League. Come riporta la stampa francese, l’OL avrebbe fissato il prezzo per il gioiellino classe ’98: 40 milioni di euro con 20 di bonus variabili.