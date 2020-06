Non solo il futuro di Houssem Aouar, obiettivo della Juventus, ma anche qualche fantasia su Matuidi. Il presidente del Lione Jean-Michel Aulas ha rilasciato un’intervista aLa Gazzetta dello Sport, in cui ha espresso gradimento nei confronti del centrocampista bianconero: “Scherzando mi sono sempre detto che non sarebbe male fare affari con la Juve, ma non penso che la Juve sia la priorità di Aouar. E non ho mai ricevuto offerte da Torino, salvo per giocatori di seconda fascia di cui non ricordo i nomi... Matuidi è un leader positivo che incarna tecnica ed esperienza. Ci avevamo già provato l'estate scorsa. Visti i tempi sarà dura per tutti sul mercato. Ma se Blaise rivede le sue esigenze e la Juventus lo libera, potrebbe essere un rinforzo formidabile".