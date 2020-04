La Juventus pensa al mercato estivo e di rafforzamento per la prossima stagione. Con un slot a centrocampo che potrebbe liberarsi, dalla Germania potrebbe arrivare un nome 'nuovo' per la squadra di Sarri. Secondo quanto riportato dal quotidiano Indipendent, il Bayer Leverkusen chiede 90 milioni di euro per liberare ​il centrocampista Kai Havertz. Sul talento tedesco c'è il Liverpool oltre alla Juventus, attualmente disposte a spendere non più della metà della cifra richiesta. Fabio Paratici è già a lavoro per consegnare a Maurizio Sarri un nuovo centrocampista.