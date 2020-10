1









Come riporta La Gazzetta dello Sport, il Lecce starebbe pensando a Manolo Portanova, centrocampista della Juventus Under 23 di Lamberto Zauli. Figlio d’arte (il padre Daniele giocò nel Bologna e nel Siena) classe 2000, starebbe aspettando un’offerta dalla Serie A per fare il salto di categoria e confrontarsi nel calcio che conta. Ma – come si legge – se i bianconeri non dovessero ricevere offerte significative, Portanova potrebbe cedere alla corte del Lecce, sceso quest’anno in Serie B.