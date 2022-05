Un instant team, formato da calciatori esperti e abituati alla vittoria. Dall’altra parte, a completare la rosa, un pacchetto di giovani talenti di prospettiva, più o meno pronti, che possono entrare nelle rotazioni e dare una mano a sopperire ai tanti impegni ravvicinati. All’approssimarsi della finestra estiva di mercato, sembra essere questa la strategia studiata dalla Juventus. Sul fronte giovani, gli occhi della dirigenza si sono posati nuovamente sul centrocampista francese classe 2001, di proprietà del Borussia M'gladbach, Kouadio Koné. Nuovamente, perché in inverno la Juve lo aveva già visionato e approcciato, salvo poi scegliere il compagno di squadra e reparto, Denis Zakaria.



A riportare l’interesse per Koné, questa mattina, è il quotidiano sportivo francese L’Equipe che, però, racconta anche dell’interesse di Atletico Madrid, Manchester United e Leicester. Per l’ex Tolosa, in questa stagione, 27 partite in Bundesliga e 2 nella coppa nazionale tedesca: 3 gol e 1 assist. Lunghe leve, il francese si è messo in mostra per doti fisiche e capacità di interrompere le azioni avversarie, ma non solo; strappo e accelerata per seminare i difensori e capacità di dribbling fanno di lui un centrocampista moderno abile nelle due fasi e in diverse zone di campo.