dopo l'esordio nella scorsa stagione con Andrea Pirlo in panchina, potrebbe decidere di scendere in Serie B per accumulare esperienza. Il centrocampista classe 2001 ha giocato con la prima squadra di Max Allegri nel Trofeo Berlusconi contro il Monza, mettendosi in mostra grazie ad una buona prova.Secondo quando riportato da La Gazzetta dello Sport,sul centrocampista della Juventus, che in bianconero potrebbe essere chiuso anche dal possibile arrivo di Pjanic e Locatelli.