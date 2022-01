"Un tranquillo sabato d’inverno alla #Juve. #Bentancur e #Kulusevski: trattativa col Tottenham via intermediari. Paratici per Kulu propone prestito con obbligo per 30-35 mln: si può chiudere. Per Bentancur si discute a titolo definitivo. L’Aston Villa si sente in ritardo. ​#Zakaria: un accordo di massima c’è, ingaggio da circa 3 mln per quattro anni e mezzo; al Gladbach somma vicina ai 5 milioni. Se parte Benta, arriva. Kaio Jorge: ha proposte per il prestito (Granada pole), non è escluso rimanga se va via Kulusevski. #Juve #calciomercato".



Questo è quanto scrive Luca Bianchin, giornalista esperto di mercato della Gazzetta dello Sport.