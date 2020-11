Tra i nomi vagliati in estate per l’attacco della Juventus, è spuntato anche quello di Gianluca Scamacca, come quarto elemento del reparto offensivo. Alla fine il suo destino si è colorato di rossoblu, sposando la causa del Genoa con il Sassuolo, proprietario del cartellino, che ne ha mantenuto il pieno controllo cedendolo in prestito secco, in modo tale da valorizzarne le caratteristiche. Come riporta Calciomercato.com, le condizioni dell’affare non impediranno al ds Faggiano di imbastire una trattativa per discutere il riscatto. Infatti, il centravanti ha già convinto tutti al Grifone: 4 gol e una doppietta con l’Under 21 in questo avvio di stagione.