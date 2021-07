La Juventus continua a muoversi alla ricerca del. La soluzione più semplice i bianconeri ce l'avrebbero in casa, condefinitivamente rientrato dal prestito al Genoa. Il portiere classe 1992 ha però già fatto sapere alla società di voler giocare con continuità: ecco perché il Genoa vorrebbe riacquistarlo, questa volta a titolo definitivo. Come riportato da Calciomercato.com, il club bianconero vuoledi euro per la cessione del portiere, cifra considerata troppo alta dai liguri. I rossoblu potrebbero quindi cambiare obiettivo, virando sul portiere del Parma, che dovrebbe aver perso la maglia da titolare dopo l'arrivo di Gigi Buffon.