Il futuro del giovane centrocampista del Brescia, Sandro Tonali, è ancora tutto da decifrare. Il centrocampista è ambito da molte squadre anche in Europa. Gianluca Di Marzio ha fatto il punto della situazione su Sandro Tonali. Il classe 2000 è il sogno della prossima estate del Milan, nonostante su di lui ci siano anche l'interesse di altri club come Juve, Inter e Fiorentina. Uscendo da territorio nazionale però, Tonali piace anche all’estero, in particolare in Spagna, con alcune squadre che avrebbero messo gli occhi sul giovane talento del calcio italiano.