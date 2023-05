La Juve fuori dalle coppe, il botta e risposta con Max, il ridimensionamento dei costi. Ce ne sarebbe abbastanza per ipotizzare un Wojciechlontano dalla Juve. In realtà è tutto in mano al polacco. Che non solo ha un contratto in scadenza al 30 giugno 2024, ma anche un'opzione per il prolungamento automatico (a facili condizioni) di un'altra stagione sempre a 7 milioni netti più bonus. Potrebbe però essere la Juve a chiedergli di valutare la cessione, qualcosa che ha sempre respinto con forza. Lo riporta calciomercato.com.