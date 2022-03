Le sue recenti dichiarazioni a Telefoot hanno di nuovo acceso i riflettori sul suo futuro, tornando ad accostare il suo nome alla Juve. Paul Pogba non sa ancora che cosa gli riserveranno i prossimi mesi, ma secondo Calciomercato.com un tentativo sul mercato da parte del club bianconero non è da escludere completamente: per quanto, infatti, la linea della dirigenza sia quella di evitare investimenti importanti per giocatori non più giovanissimi come il Polpo, a Torino sanno anche che il classe 1993 potrebbe dare un valido contributo per aumentare la qualità del centrocampo, soprattutto con Allegri che più di tutti gli allenatori che il francese ha avuto in carriera ha saputo esaltarne le caratteristiche. Un ritorno non è quindi da escludere, se le cifre dell'operazione dovessero scendere. E se, soprattutto, dal giocatore del Manchester United arrivassero segnali per un Pogback.