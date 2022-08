Nonostante una buona prima parte di precampionato, il futuro di Moiseallarimane in bilico, soprattutto in virtù dell'esclusione per motivi disciplinari dall'amichevole contro l'Atletico Madrid. Se fosse stato possibile, la Juve sarebbe tornata indietro, tentativi per riscattarlo e cederlo subito ne sono stati fatti, pista complicata. Se resta è più per forza che per scelta, poi toccherà a lui.