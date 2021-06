L’edizione odierna di Tuttosport ha fatto il punto sui giocatori della Juventus che torneranno dal prestito al Genoa: “Tornerà per non restare anche Mattia Perin, pure lui con un solo altro anno di contratto con la Juventus. Di fare il secondo come nella stagione 2018-19 non gli va e gli ottimi rapporti con il Genoa potrebbero favorire una sua cessione definitiva al club rossoblù. Dove per altro ci sono anche Luca Pellegrini, Marko Pjaca, Nicolò Rovella. Come previsto dal contratto stipulato a gennaio, quest’ultimo salvo sorprese resterà un altro anno in Liguria. Ancora destinato al prestito lo sfortunato attaccante croato, a secondo del destino di Alex Sandro e Frabotta invece Pellegrini potrebbe avere una chance in bianconero.